«Мгновенное создание семьи»: сестра трех братьев-близнецов стала мамой пятерняшек

По информации издания, необычный случай произошел в США. В этой истории удивительно многое. Так, 36-летняя женщина рассказала, что привыкла жить в многодетной семье. У нее есть трое братьев-близнецов. Сама многодетная мама родилась вместе с близнецами. Она считает, что иметь брата или сестру — очень ценно и важно для человека.

«Это сюрреалистично и в то же время страшно, потому что все происходит мгновенно. Это мгновенное создание семьи, но это прекрасно», — рассказала ABC News Тереза Троя из Эль-Пасо.

По информации издания, два месяца назад в семье самой женщины родилось пять детей. Она призналась, что мечтала стать мамой, поэтому очень рада появлению детей. Американка рассказала, что рада заботиться о своих детях. Отношения с отцом детей она прекратила. Никаких процедур женщина не проходила.

Многодетная мама рассказала, беременность проходила хорошо. Первый триместр беспокоил из-за кровотечений, но проблему удалось решить. Женщину не беспокоила тошнота, не было тяги к еде. Она считает, что ей очень повезло.

Женщина рассказала, что ее мама умерла 10 лет назад. У них не было возможности обсудить эмоции от рождения сразу четырех детей. Однако теперь она понимает, что могла чувствовать мама.

«Для меня норма — это многодетность», — сказала Тереза Троя.

