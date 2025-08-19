Жители Башкирии приняли участие в опросе, в рамках которого назвали желаемую льготу от государства для рождения ребенка, сообщил mkset.ru.

Опрос провел Mkset. Респондентам предложили ответить на вопрос, какая льгота от государства может мотивировать решиться на рождение ребенка. Участникам предложили три варианта ответа.

Первый вариант — получение ежегодной выплаты в размере 1 млн руб. Этот ответ выбрали 5% респондентов. Второй вариант — выделение для семьи трехкомнатной квартиры в Уфе. Этот ответ оказался более востребованным среди опрашиваемых. Его выбрали 45% читателей Mkset.

Третий вариант — стабильная экономическая ситуация, причем не только в регионе, а во всей стране. Такой ответ выбрали 55% респондентов. Он набрал наибольшее количество голосов. По информации издания, в республике для будущих матерей действует ряд льгот. Помощь жительницам также оказывают на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести подарок от президента для новорожденных.