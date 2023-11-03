МИД Армении: Ереван заинтересован в сотрудничестве с ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Ереван заинтересован в сотрудничестве с ЕС из-за отсутствия других вариантов, как защитить страну от внешних угроз, сообщает ТАСС.

Ранее Армения выработала определенные механизмы безопасности и политическую направленность, что стало ошибкой, отметил МИД Арарат Мирзоян. Теперь Ереван вырабатывает новую стратегию. Страна заинтересована в том, что расширять степень сотрудничества с ЕС.

Ереван намерен внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности странам Евросоюза. Страна готова участвовать в прокладке электрокабеля по дну Черного моря. Со своей стороны Армения рассчитывает на сотрудничество по всем отраслям экономики.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что сотрудничество с ЕС будет более реальным после того, как Баку и Ереван подпишут мирные соглашения. В Германии положительно оценивают намерение Армении быть ближе к ЕС.

«Существует возможность более сильного и глубокого сотрудничества, чем сегодня. Есть много прекрасных возможностей. В этих геополитических условиях необходимо мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном», - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок

Недавно Еврокомиссия опубликовала отчет с прогнозом, может ли Украина и Молдавия в ближайшее время стать частью альянса.