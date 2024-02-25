МИД ФРГ: на сто миллионов евро Германия увеличит объемы гумпомощи Украине

На странице МИД ФРГ в социальной сети Х появился пост, в котором сообщается об увеличении помощи Украине от Германии, пишут РИА Новости .

«Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро», — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок написала также, что приоритетным заданием Германии является оказание помощи украинцам. В первую очередь необходимо восстанавливать гражданские объекты. На это будут выделены деньги для Украины.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в настоящее время находится с визитом на Украине. Сначала она прибыла в Одессу. Немецкая газета Zeit сообщила, что 24 февраля в городе раздался сигнал о возможном ракетном ударе. Жителям рекомендовали спуститься в подвал. Глава МИД ФРГ также последовала примеру горожан. В укрытии политик провела около четверти часа. Заранее СМИ не информировали о ее приезде.

В Одессе главы МИД Украины и Германии обсудили вопросы безопасности в Черном море. Сообщается, что после Одессы в воскресенье, 25 февраля, Анналена Бербок в рамках рабочего визита прибыла в Николаев.

Ранее немецкие СМИ выяснили, что дед Анналены Бербок был ярым нацистом.