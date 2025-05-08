МИД Германии по-русски обратился к союзникам, помогавшим в освобождении от нацизма

Министерство иностранных дел Германии в соцсети X опубликовало пост, в котором выразило благодарность странам-союзникам за освобождение от нацизма, сообщил ТАСС.

По данным издания, в сообщении нет упоминания стран, которые помогали в освобождении мира от нацизма. Информация продублирована на нескольких языках, в том числе на русском. В сообщении МИД указано, что победа была достигнута путем огромных жертв, которые понесли страны-союзницы. В Германии благодарны этим людям.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ отметили, что Вторую мировую войну развязала нацистская Германия. Сейчас стране важно нести историческую ответственность за трагические события того периода времени. Задача современных поколений — решительно защищать мир и свободу в Европе. 8 мая 1945 года — день, который наложил на историю глубокий отпечаток, указано в сообщении.

«Он (день — 8 мая 1945 года. — Прим. ред.) стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям», — говорится в сообщении МИД ФРГ, размещенном на его странице в соцсети X.

По информации издания, пост переведен также на английский и французские языки. В парламенте Бундестаге в четверг, 8 мая, проходит памятное мероприятие. На мероприятие не были приглашены послы РФ и Белоруссии.

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