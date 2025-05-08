Песков рассказал, обменялись ли Путин и Трамп поздравлениями с Днем Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время Кремль не получал поздравления с Днем Победы от президента США Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

Корреспондент уточнил у пресс-секретаря, обменивали ли лидеры США и России поздравлениями в связи с Днем Победы. Дмитрий Песков рассказал, что Дональд Трамп в преддверии 9 мая не направил поздравительную открытку. В свою очередь Кремль на данный момент также не поздравлял США.

«Пока не планирует», — ответил представитель Кремля на вопрос, намерен ли Путин направить поздравления Трампу.

В Москве в пятницу, 9 мая, пройдет праздничный парад. Почетные гости — лидеры разных стран — на протяжении нескольких последних дней прилетают в столицу. Параллельно они проводят рабочие встречи, в ходе которых договариваются о сотрудничестве с Россией и заявляют о важности дальнейшего совместного развития. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 29 иностранных лидеров будут присутствовать на параде. Он сообщил также, что россиян ожидают некоторые сюрпризы. По словам Ушакова, каждая страна, чей лидер прибыл в Россию, будет удостоена внимания на важном для страны мероприятии.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о своей готовности посетить Китай осенью 2025 года.