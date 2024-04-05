МИД Молдавии утверждает , что найденные 4 апреля у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии обломки принадлежат российскому БПЛА.

Обломки были найдены вблизи государственной границы Молдавии и Украины. Эксперты сразу установили, что найденный объект не несет угрозу безопасности людей. В четверг, 4 апреля, обломки были взяты для анализа. Пограничники предположили, что украинская ПВО сбила БПЛА, а обломки упали на границу с Молдавией.

5 апреля в МИД Молдавии отметили, что в предыдущий раз обломки были найдены всего несколько месяцев назад. Республика решительно осуждает подобные действия России и поддерживает Украину.

«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника... Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину», — говорится в сообщении, опубликованном на странице молдавского МИД в соцсети X.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку выразил надежду, что современному обществу удастся исправить ошибки прошлого и Молдавия прекратить свое существование в качестве независимой и самостоятельной страны.