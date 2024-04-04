Премьер Чолаку верит в объединение Молдавии и Румынии

Премьер Румынии Марчел Чолаку в интервью порталу DC News рассказал, что не против объединения Молдавии и Румынии.

Спикер отметил, что в Молдавии проживает большое количество румын. Страны всегда были едины. В истории произошло много различных недоразумений, которые привели к ухудшению жизни некоторых людей. Изменить прошлое невозможно. Его знание лишь позволяет анализировать причины того, как формируется настоящее. А вот на будущее можно влиять.

Премьер Марчел Чолаку также отметил, что Румыния оказывает большую помощь Молдавии. Объединение стран особенно возможно на фоне вступления республики в состав ЕС.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем (другой путь - ред.)», — заявил Чолаку.

Напомним, Молдавия и Румыния определенное время считались одной страной. С июня 1940 года ситуация изменилась. Сторонников интеграции двух стран в современное время при условии ликвидации Молдавии как государства много. Однако есть и противники данной инициативы. Жители частично признанной республики Приднестровье уверены, что Молдавии необходимо поддерживать дружественные отношения с Россией и стремиться к независимости, отказавшись от идеи вступления в Евросоюз.

Ранее мы сообщали, что Румыния начала выдавать россиянам шенгенские визы.