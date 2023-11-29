МИД Палестины: Международное сообщество несет ответственность за гибель сектора Газа

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики высказал мнение, что международное сообщество виновато в том, что приходится переживать жителям сектора Газа, пишет агентство ТАСС .

Спикер уверен, что сектор Газа нуждается в помощи международного сообщества, но лидеры стран не предпринимают ничего для урегулирования конфликта. Игнорирование проблемы привело к таким тяжелым последствиям.

Глава палестинского МИД отметил, что важно не просто прекратить вооруженные действия в секторе Газа. Не менее приоритетной стоит задача не допустить военной агрессии в будущем. С таким позывом спикер обратился к участникам Совета Безопасности всемирной организации во время своего выступления на заседании.

«Нам нужна международная защита и действия на международном уровне, чтобы положить конец безнаказанности и предотвратить повторение этих преступлений, которые происходят ежедневно и средь бела дня.», - заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики

В настоящее время между ХАМАС и Израилем действуют договоренности о временном перемирии, в рамках которого происходит обмен заложниками и арестованными. По гуманитарному коридору жителям сектора Газа позволили провести воду, продукты питания и медикаменты. МИД Катара заявляет, что есть все предпосылки того, что стороны конфликта согласятся продлить действие перемирия.