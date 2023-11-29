МИД Катара рассчитывает на продление перемирия между ХАМАС и Израилем

МИД Катара, ставшего посредников в перемирии между Израилем и ХАМАС, рассчитывает на продление режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал представитель МИД Маджид аль-Ансари, государство настроено оптимистично и надеется, что в ближайшие несколько часов будет сообщено о продлении действия краткосрочного соглашения между сторонами конфликта. По его словам, скоро должно произойти освобождение последней группы пленных, после чего станет возможным объявление о дальнейших действиях.

Аль-Ансари сообщил, что в случае продления перемирия, его условия останутся теми же. Он также подчеркнул, что в первых рядах стороны будут освобождать женщин и детей, однако освобождение мужчин и взятых в заложники военных также обсуждалось Израилем и ХАМАС, скорее всего освобождать их начнут уже в скором времени.