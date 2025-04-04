МИД РФ принял ответные меры: трех дипломатов Молдавии высылают из России

В пятницу, 4 апреля, в МИД России вызвали посла Молдовы в РФ Л. Дария, которую выразили решительный протест в связи с решением республики объявить персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Дипломаты приняли ответные меры, указано в сообщении российского дипведомства.

В сообщении указано, что Молдавия приняла соответствующее решение 31 марта. Российских дипломатов подозревают в ведении деятельности, которая не может совмещаться с дипломатическим статусом. МИД РФ опровергает подобные предположения.

«Посольство Российской Федерации в Республике Молдова действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — указано в сообщении.

В сообщении указано также, что у Молдавии нет оснований обвинять российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела республики. Российская сторона приняла решение в качестве ответной меры объявить персонами нон грата трех представителей молдавского посольства, расположенного в РФ. Сотрудникам предстоит покинуть страну. О решении проинформировали Л. Дария.

Ранее представители дипведомства неоднократно предупреждали, что Россия будет всегда реагировать на необоснованные действия в свой адрес. Дипломаты всегда руководствуются правовыми нормами и правилами этики. В случае препятствования их работы МИД намерен принимать ответные действия.

Ранее сообщалось, что Додон призвал молдавские власти возобновить диалог с Россией.