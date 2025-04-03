Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил о том, что Молдавия не должна была присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом пишет РИА Новости.

Додон отметил, уточняет издание, что Молдавия не просто не должна была присоединяться к санкциям против России, но и должна сейчас возобновить диалог с РФ на высшем уровне, а также вернуть сотрудничество на площадках СНГ и ЕАЭС, которые игнорирует с 2022 года.

Политик отметил, что тогда на присоединении Молдавии к санкционной политике настояла Европа, но страна должна была исходить из собственных интересов и сохранять нейтралитет. Также Додон уверен, что власть, которая сменит нынешнюю, именно так и сделает — возобновит диалог с Россией и разблокирует авиасообщение между странами, а также начнет решать вопросы по энергетике.

Ранее стало известно, что в Молдавии суд отказался выпускать Гуцул из-под ареста.