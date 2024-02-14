МИД: РФ приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

В МИД также рассказали агентству, что выход из организации не исключен.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена – до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — сказали ведомстве.

В МИД пояснили, что страны-участницы (всего восемь стран) реализуют совместные проекты: полярные исследования, гуманитарные кампании, морские научные экспедиции. Это позволяет следить за состоянием экосистемы Заполярья, которая существенно отличается от других регионов мира. Также важно оказывать помощь жителям Крайнего Севера, в числе которых много коренных народов.

В МИД напомнили о заявлении, сделанном ранее официальным представителем Марией Захаровой, и сообщили о возможности выхода России из организации. Это станет реально, если Арктический совет продолжит превращаться в недружественный институт.

«На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости», — уточнили в МИД.

После объявления о проведении СВО западные страны-участницы заявили, что не намерены реализовывать какие-либо совместные проекты. Таким способом они выразили поддержку Украине. В 2023 году председательство в совете перешло к Норвегии.

Ранее эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что своими действиями на части континентального шельфа в Арктике США нарушают международное право.