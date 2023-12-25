Аналитик Юшков: США вступят в конфликт даже с союзниками из-за Арктики

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что США нарушают международное право, заявляя о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, пишет интернет-издание «Абзац» . Это не понравится не только странам, с которым сложные отношения, но и партнерам.

«Безусловно, это конфликт не только с соседями, Россией и Канадой, но и с другими странами. Таким образом США попирают международное право.», - рассказал «Абзацу» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Эксперт отметил, что США ведут агрессивную политику в данной ситуации. В свое время они не подписали Конвенцию ООН по морскому праву, как это сделали другие страны.

В итоге лидеры, которые подписали соглашение, теперь отстаивают каждый сантиметр земли. Они аргументируют, почему та или иная зона принадлежат именно им.

«Что касается шельфа, то Штаты всегда были в позиции нахрапистого игрока.», - уверен эксперт

США просто забирают землю без каких-либо объяснений, не имея на это право.

«США просто говорят: «Теперь это наше», – подчеркнул Юшков.

США могут вступить в конфликт из-за распределения арктических земель со многими странами. Их цель понятна, считает эксперт. США хотят иметь право на добычу полезных ископаемых: нефти, газа.

Ранее в США заявили, что есть высокий риск военного столкновения с Россией и Китаем из-за распределения территорий Арктики. Это может произойти в первую очередь из-за дружеских отношений РФ и КНР. Таким мнением поделился глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов отреагировал на подобное предположение, отметив, что сначала надо разобраться, насколько законно присутствие США в Арктике.