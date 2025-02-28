МИД РФ: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвела итоги встречи между представителями США и РФ, которая состоялась в Стамбуле в четверг, 27 февраля. Аудиозапись отчета опубликована на официальном сайте МИД РФ.

Мария Захарова проинформировала, что Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Цель — создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов обеих стран.

«Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — отметила Мария Захарова.

По данным МИД РФ, приоритетной темой обсуждения стала работа посольств США и России. За время главенствования прошлых администраций было совершено много неправомерных действий в отношении России. Для возможности дальнейшего диалога важно разрешить конфликтные ситуации. В частности, Россия просит вернуть ей возможность распоряжаться шестью объектами недвижимости. Подобного права РФ лишилась в период с 2016-2018 года. Кроме того, дипломаты начали согласование совместных шагов по финансированию деятельности дипмиссий.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — указано в сообщении МИД РФ.

Ранее Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в Стамбуле.