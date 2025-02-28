Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в Стамбуле

Во время встречи в Стамбуле российской и американской делегациям удалось сделать первые шаги по стабилизации работы дипломатических миссий в этих двух странах. Об этом заявил Госдепартамент Соединенных Штатов, слова его представителей привел РБК.

Встреча состоялась в четверг, 27 февраля. Американскую делегацию возглавила Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря. Российскими представителями руководил Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ. Сейчас ведутся разговоры о том, что именно он станет послом России в Вашингтоне. Переговоры проходили на протяжении 6,5 часа.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и услугам по контрактам, а также необходимость обеспечить стабильный и устойчивый кадровый состав посольства США в Москве», — указали в Госдепе.

Достигнута договоренность, что встреча, посвященная этим темам, состоится в ближайшее время. Пока нет данных, где и когда будут проходить новые переговоры.

Ранее военкор Коц отметил, что после переговоров между РФ и США в Стамбуле не было сделано никаких официальных заявлений. Он объяснил, что «серьезные разговоры любят тишину», и предположил, что это совместное решение двух государств.