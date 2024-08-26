Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в город Курчатов и на Курскую АЭС находится на финальной стадии проработки, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Напряженная ситуация в Курской области из-за вторжения украинских военных вызывает беспокойство у МАГАТЭ. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил о намерении лично проконтролировать работу станции. Он хочет побеседовать с сотрудниками и руководством. Важно убедиться, что объект не был поражен вследствие атак со стороны Украины. Глава МАГАТЭ также сообщал, что после проверки состояния Курской АЭС намерен посетить Киев.

В настоящее время МАГАТЭ и российская сторона практически согласовали все детали данного визита.

«На финальной стадии проработки находится визит генерального директора МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС и в город атомщиков Курчатов, являющийся спутником атомной станции», — отметили в дипведомстве.

Напомним, ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать Курскую область. Аналогичная ситуация складывается на территории Запорожской АЭС. Станция находится под контролем РФ. ВСУ периодически запускают по ней ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что генерал Алаудинов пояснил причины, которые побуждают ВСУ атаковать Курскую АЭС.