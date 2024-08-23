ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС с беспилотника

Армия Вооруженных сил Украины попыталась ударить по атомной электростанции в Курчатове Курской области беспилотным летательным аппаратом самолетного типа (БПЛА). Ядерную угрозу удалось предотвратить, беспилотник сбили. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что атаку украинского БПЛА отразили российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обломки беспилотника обнаружили рядом со складом отработанного ядерного топлива АЭС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Международное агентство по атомной энергии осведомлено о ситуации в Курской области. В ближайшее время в регион приедут сотрудники ведомства для оценки ситуации.

Курчатовская АЭС расположена в 110 километрах от границы с Украиной. Накануне в Минобороны предполагали, что киевский режим может совершить ядерные провокации в регионе, чтобы дискредитировать российскую армию и обвинить ее в самообстреле.

Ранее сообщалось о том, что система ПВО уничтожила семь беспилотников над Курской и Белгородской областями.