МИД РФ выразил протест послу Японии из-за фактического соучастия в преступлениях киевского режима

Сообщение было опубликовано по итогам встречи директора третьего департамента дипведомства Людмилы Воробьевой с японским дипломатом, которая состоялась во вторник, 22 апреля, в Москве. Японской стороне напомнили, что российские активы были заморожены незаконно. Теперь появляется информация, что Токио допускает их продажу. Вырученные деньги намерены использовать как кредиты в рамках пакета финансовой помощи «Группы семи» Украине.

«Было подчеркнуто, что вышеуказанный шаг официального Токио является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры», — указано в сообщении.

По данным МИД РФ, Японию предупредили о возможных последствиях подобного решения. Двусторонние отношения будут нарушены. Ответственность за это автоматически будет нести Токио. Россия вправе в рамках ответных действий нанести вред развитию отраслей, которые являются для Японии наиболее чувствительными.

По данным ведомства, стороны также обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Япония впервые предоставит ГУР Минобороны Украины снимки со спутников.