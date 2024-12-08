МИД: Россия получила ноту Швеции об инциденте с краской у здания посольства

МИД РФ в субботу, 29 ноября, получил ноту посольства Швеции с просьбой предоставлять подробную информацию о ходе расследования в отношении лиц, которые были задержаны во время обливания краской здания дипмиссии, сообщили РИА Новости.

Инцидент произошел 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько молодых людей во время совершения ими противоправных действий. Так, они обливали фасад посольства Швеции краской. Было подготовлено несколько бутылок.

«Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря», — уточнили в министерстве.

В российском министерстве напомнили, что РФ взяла на себя обязательства следить за зданиями всех дипмиссий и готова гарантированно выполнять согласованные пункты договоренностей. Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагируют на все нарушения. Россия действует, согласно установленному законодательству. В МИД РФ заявили о готовности предоставления представителям из Швеции запрашиваемой информации о ходе расследования.

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