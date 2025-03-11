В Петербурге мигрант приставал в автобусе к малолетней девочке

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который домогался ребенка в общественном транспорте, сообщил rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, в отделение полиции обратилась 36-летняя гражданка РФ. Она сообщила, что мигрант сексуально домогался малолетней школьницы, которая находилась в автобусе. Инцидент произошел в субботу, 8 марта. Сотрудники правоохранительных органов своевременно провели оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили установить личность подозреваемого. В настоящее время мужчина задержан.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос о назначении меры пресечения иностранному жителю. Кроме того, еще один инцидент произошел в ночь на 10 марта. 22-летняя девушка заявила сотрудникам правоохранительных органов о том, что водитель такси совершил против ее воли действия сексуального характера. 22-летний гражданин одного центральноазиатского государства, который подозревается в преступлении, задержан.

Ранее сообщалось, что рэпера Оксимирона обвиняют в растлении несовершеннолетних.