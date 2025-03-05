Интимные переписки с «папой Окси» и секс в гримерке: рэпера Оксимирона обвиняют в растлении несовершеннолетних

Фигура Оксимирона* (настоящее имя — Мирон Федоров) внесла вклад в формирование российской рэп-культуры и, возможно, целого поколения. Но совершенно другую роль Оксимирон сыграл в судьбах девочек-подростков, которых он растлил и, не без преувеличения, на долгие годы переломил ход их жизни. Свои истории девушки рассказали в седьмом сезоне подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой. Как кумир оказался педофилом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Это сказка для взрослых»

В 2015 году выходит песня Оксимирона «Девочка-п****ц», прототипом которой стала Вера Маркович — бывшая девушка рэпера. Сейчас ей 32 года, но с Федоровым Вера познакомилась, будучи 15-летней школьницей, когда приехала из Москвы на учебу в Англию. Первая встреча произошла в феврале 2008 года.

Мирону на тот момент было 23 года, он стал опекуном Веры — помогал при поступлении, а после с проблемами в школе, связывался с ее родителями. Зачастую опекуны — это взрослые люди, строгие со своими подопечными, — единственная опора маленького человека в чужой стране. Федоров же стал для Веры не просто заменой родителей в бытовых вопросах, а другом. Девочка не воспринимала его как взрослого. Несмотря на 8 лет разницы в возрасте, Мирон общался с ней на равных и, конечно, это не могло не подкупить подростка. Он стал значимым человеком в жизни Веры, но вовсе не мужчиной.

Фото: [ commons.wikimedia/A.Savin ]

На тот момент у Маркович был парень в Москве, Федоров же оставался для нее близким другом и наставником. Но, когда Вере исполнилось 16 лет, молодой рэпер вывел это общение за рамки дружбы. Все произошло в гостях у друга Оксимирона. Вера вспоминает, как собравшиеся решили включить русское порно, от чего юная девушка почувствовала себя некомфортно и захотела уйти. Отправляться домой одной было небезопасно — время позднее, однако Федоров не бросился провожать подругу ночью, пообещав сделать это утром. Вера легла на балконе, в какой-то момент он пришел и лег рядом, хотя и был женат. Спустя 16 лет, она вспоминает, как ее буквально парализовало.

Вера не могла сказать нет, потому что 16-летняя девочка-подросток боялась потерять близкого человека. После секса Мирон просто уснул, а девочка осталась наедине со своими рыданиями. После случившегося Федоров, все еще остававшийся опекуном Маркович, стал игнорировать не только подопечную, но и ее родителей, несмотря на необходимость решения вопросов в школе Веры. Жесткий разговор все-таки заставил Мирона вернуться к своим обязанностям опекуна, о прежней дружбе, конечно, речи не шло.

«Кто убил Марка?»

Лишь повзрослев, Вера поняла, что их общение с Оксимироном было вовсе не дружбой, а примером груминга, когда взрослый человек устанавливает доверительный контакт с несовершеннолетним, чтобы потом вступить с ним в половые отношения. Случившимся в Англии дело не закончилось. В августе 2011 года, уже перебравшись в Москву, Оксимирон предложил ей встретиться. Между ними завязались отношения, Вера даже стала менеджером восходящей рэп-звезды.

В подкасте Насти Красильниковой Маркович вспоминает об изменах Федорова и эмоциональном насилии с его стороны. По ее словам, однажды она и вовсе наткнулась на переписку Оксимирона со школьницей, с которой рэпер провел ночь. Вера же не устраивала скандалов, а просто «спасала гения», но конец этих отношений все-таки наступил. После у Маркович началась депрессия, которую она не сразу связала с травмами, нанесенными бывшим возлюбленным.

Фото: [ method.libolibo.me ]

Долгие годы Веры была в терапии и, возможно, никто бы не узнал подноготную Оксимирона, если бы он не решил исповедоваться. Трек «Кто убил Марка?» вышел 1 ноября 2021 года — после долгого молчания рэпера. Многие увидели в нем силу показать свой путь преодоления боли. Но для тех, кому причинил боль сам Мирон Федоров, 10-минутное высказывание стало триггером.

Спустя несколько дней после релиза Вера Маркович выложила пост в Instagram**, в котором рассказала о растлении в 16 лет, сложных отношениях с рэпером уже в России, его изменах и девяти годах хронической депрессии после. Оксимирон быстро отреагировал на пост бывшей девушки и заявил, что во многом ее слова были справедливы. Федоров даже взял ответственность за свои поступки. Вера выложила новый пост после разговора с рэпером, в котором уточнила, что первый секс с ним произошел только после достижения возраста согласия (16 лет), и объяснила свое высказывание необходимостью проговорить в публичном поле то, что она чувствовала эти годы, и неприятием того, как исполнитель перевернул события десятилетней давности, неоправданно выставив себя героем. Исходный пост она удалила.

Для них он — папа Окси

Трек «Кто убил Марка?» спровоцировал цепочку признаний от тех, кто стал жертвами груминга Оксимирона. Кроме Веры, под его влияние попала Вика Кучак. Девушка тоже не смогла молчать и рассказала свою историю, с Федоровым она познакомилась и вовсе в 13 лет.

Фото: [ method.libolibo.me ]

Вика жила в маленьком городе Казахстана, в 2008 году она окончила 6 класс и начала осваивать просторы соцсетей, ведь домой только-только провели интернет. Рэп в 2008 году мог по популярности среди подростков сравниться с k-pop в 2025-м. Кучак не была исключением, следуя моде, она написала на стене Оксимирона ВКонтакте просьбу расписаться у нее на странице. Произошло чудо — рэпер не просто расписался на стене, но даже восхитился красотой Вики в комментариях под ее фото. Напомним, на тот момент ей было всего 13 лет, в Федорову 23 года.

Девочка-подросток из провинции просто не могла поверить в чудо — «звезда» обратил на нее внимание. Три года Оксимирон переписывался с Викой, выставлял себя ее наставником, давал советы. Как и с Верой Маркович, рэпер общался с Кучак на равных, но никогда не забывал указать на ошибки в сообщениях. Мирон делился с девочкой историями о своих любовных похождениях и отпускал пошлости в ее адрес, сетуя, что собеседница еще не достигла возраста согласия.

Долгожданная встреча с кумиром и другом произошла, когда Вике уже было 16 лет. Она приехала на концерт Оксимирона в Уфу, после которого они поехали на съемную квартиру команды артиста. Кучак и Федоров остались наедине, когда Мирон вышел из комнаты, она почувствовала страх. Вернувшись, рэпер начал раздевать девушку и не забыл уточнить, точно ли ей исполнилось 16 лет. Ему на тот момент было 26 лет. Сейчас Вика называет произошедшее изнасилованием и описывает не как близость двух взрослых людей, а как механический секс без единого слова, после которого Федоров отвернулся и уснул. Утром они прогулялись, а после Мирон перестал отвечать на сообщения девушки, забыв о переписке, длившейся три года.

Фото: [ method.libolibo.me ]

Вторая встреча произошла в Санкт-Петербурге в 2019 году, Вике хотелось показать, что она выросла и изменилась. В тот раз они вновь вступили в близость. Сейчас Кучак 29 лет, она учится на психолога в Калифорнии и понимает, какую на самом деле травму ей нанес кумир. После выхода трека «Кто убил Марка?» Вика не сдержалась и написала Оксимирону с вопросом: зачем он затеял исповедь и публичную проработку травм, не подумав о людях, с которыми общался (по всей видимости, говоря о себе)? В 2023 году девушка вновь написала рэперу, более подробно напомнив о событиях 15-летней давности, Федоров же оказался не готов серьезно разбираться в прошлом, где он был обидчиком, а не жертвой, и попросил время для ответа. Вика Кучак думала, что была единственной, с кем рэпер так поступил, но она ошибалась.

Вике Михайловой сейчас 31 год, она живет в США, но родом из Днепропетровска. Ее история похожа с Кучак, однако травмы оказались не такими глубокими. Летом 2008 года Михайловой только исполнялось 15 лет, она тоже нашла группу и личную страницу Оксимирона ВКонтакте и оставила комментарий на его стене. Вика признается, что тогда на ее аватарке стояла довольно откровенная фотография, Мирон заметил школьницу и поинтересовался в личных сообщениях, есть ли у нее другие «интересные» фото, чтобы «папа Окси был доволен».

Их общение длилось годами. Федоров не один раз предлагал Михайловой приехать на его концерт, звучали и приглашения к групповому сексу с другой фанаткой. Вика, к счастью, так никогда и не попала на выступление рэпера и не прошла к нему в гримерку.

Вера Маркович, Вика Кучак и Вика Михайлова — не единственные несовершеннолетние девочки, с которыми общался Федоров на заре своей музыкальной карьеры. Еще одна из девушек анонимно рассказала Насте Красильниковой о переписках с рэпером, где он не только давал советы о книгах, но и заводил разговор в сторону интимных подробностей. По ее словам, Оксимирон заигрывал с девочками разного возраста, и многие из фанаток готовы были сделать для него все.

Фото: [ method.libolibo.me ]

Без страны и чести

Оксимирону исполнилось 40 лет 31 января 2025 года. Он уже долгое время не живет в России, в октябре 2022 года Минюст признал рэпера иноагентом. Неоднократно треки Федорова признавались экстремистскими, а клипы блокировались. Своей деятельностью Оксимирон все сильнее отодвигает от себя возможность вернуться в Россию. Расследование Насти Красильниковой, кажется, может оставить Мирона Федорова не только без Родины, но и без фанатов.

Кроме того, рэпер может действительно понести ответственность за события 10-летней давности. Межрегиональное общественное движение «Зов народа» обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Оксимирона в связи с подозрениями в сексуальных связях с несовершеннолетними, пишет РИА Новости. Сам Федоров никак не отреагировал на обвинения, он также не стал отвечать на просьбу Красильниковой провести интервью, чтобы услышать его версию событий.

Ранее стало известно, что радиостанция судного дня резко активизировалась.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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