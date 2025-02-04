Мигрант пытался организовать в РФ сбыт наркотиков бесконтактным способом

В полиции Кузбасса проинформировали, что суд назначил мигранту заключение в исправительной колонии строгого режима на протяжении шести лет за попытку организовать бесконтактный сбыт запрещенных препаратов на территории Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Информированный источник Сибдепо рассказал, что мигрант проживал на территории России легально. Он приехал ради заработка. 19-летний молодой человек приехал из государства ближнего зарубежья, сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. По данным ведомства, он привез из Новосибирска в Кузбасс партию запрещенных препаратов для распространения в бесконтактном формате.

По данным ведомства, мигрант-наркодилер прятал препараты в микроволновой печи. В ней также находились предметы, необходимые для расфасовки. Сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенные препараты во время обыска в арендованной квартире.

«В июне прошлого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово задержали сбытчика в результате оперативно-розыскных мероприятий», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что против жительницы Кузбасса возбудили уголовное дело из-за регистрации по просьбе зятя мигранта.