Помогла зятю: против жительницы Кузбасса возбудили уголовное дело из-за регистрации мигранта

В полиции Кузбасса проинформировали, что суд рассмотрит дело в отношении жительницы региона, которая прописала в своей квартире мигранта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве поделились подробностями. Местный житель владеет СТО. По его словам, длительное время он не мог найти порядочного сотрудника. Позже к нему на работу пришел квалифицированный специалист — 37-летний мигрант. Кузбассовец решил вопрос с его трудоустройством, для которого необходимо было иметь прописку. Мужчина обратился за помощью к теще.

В полиции уточнили, что мигрант был прописан в квартире тещи своего работодателя. По факту проживал на территории СТО. Против женщины возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания может составить три года пребывания в колонии.

В ведомстве обратили внимание на то, что мужчина имел право зарегистрировать сотрудника-мигранта по адресу фактического проживания, где расположено СТО. Закон не запрещает данную процедуру. Мужчине, который является юридическим лицом, было достаточно обратиться за консультацией к сотрудникам отдела по вопросам миграции.

«Являясь юридическим лицом, имел право зарегистрировать иностранного гражданина в нежилом помещении на своей станции, где по факту тот и находился», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мигранты захватили квартиру женщины в новостройке в Московской области.