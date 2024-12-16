Мигрантов с арсеналом оружия и взрывчаткой задержали на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники ФСБ задержали двух мигрантов, у которых во время обыска обнаружили арсенал для изготовления оружия, взрывчатку и предметы для изменения внешности, сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Тюменской области.

Согласно данным следствия, граждане одной из стран Средней Азии приехали в Россию в августе нынешнего года и трудоустроились строителями. Во время обыска у них были обнаружены лазерный пристрел, взрывчатые вещества, составные части боеприпасов к нарезному оружию. Все предметы изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, у иностранных граждан были изъяты сим-карты разных операторов связи в количестве 27 штук, сотовые телефоны и банковские карты в количестве трех единиц, а также ноутбук. Мужчины также подготовили различные предметы, которые помогают людям изменить внешность.

Уголовное дело было возбуждено в отношении одного из задержанных. В настоящее время он находится под стражей. Такое решение принял Ноябрьский городской суд. Сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор материалов, назначают экспертизы и опрашивают свидетелей. В случае признания вины мигранта суд вправе назначить ему до восьми лет заключения в колонии.

«Второму подозреваемому Ноябрьским городским судом назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве не сообщили, с какой целью иностранные жители хранили у себя запрещенные предметы.

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