Михаил Боярский госпитализирован в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге

В четверг, 26 июня, Михаил Боярский был госпитализирован в отделение сосудистой кардиологии в одну из больниц Санкт-Петербурга, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации SHOT, народный артист обратился в больницу из-за планового обследования.

Канал напомнил, что в апреле актер нуждался в помощи медиков после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Тогда актер сломал ребро. Специалисты диагностировали также ушиб нескольких грудных позвонков.

По данным канала, артист находился за кулисами. Он оступился и упал с высоты нескольких метров на спину. В этот день в театре представляли спектакль с участием Боярского. Физически он не смог на нем присутствовать. В зале включали голос артиста. Сам Боярский в это время был госпитализирован.

Поклонники следили за состояние здоровья артиста, а СМИ освещали дальнейшую отмену концертов, выход из больницы, общее состояние после госпитализации. Супруга пояснила, что изначально госпитализация была способом профилактики. Медики опасались развития пневмонии, поэтому решили подстраховаться.

Ранее сообщалось, что Юрия Антонова экстренно госпитализировали с проблемами сердца.