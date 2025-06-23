Юрия Антонова экстренно госпитализировали с проблемами сердца

В Москве экстренно госпитализировали известного певца Юрия Антонова. Телеграм-канал SHOT сообщил , что у исполнителя обнаружены проблемы с сердцем.

Как сообщают источники, 80-летний народный артист России почувствовал боли в области груди и обратился за помощью к московским врачам. После консультации с кардиологом Юрий Михайлович был направлен на лечение в одну из больниц города. На данный момент состояние артиста оценивается как стабильное, и он продолжает лечение дома.

Юрий Антонов является автором и исполнителем множества популярных песен, таких как «Нет тебя прекрасней», «Поверь в мечту» и «Крыша дома твоего».

Ранее сообщалось, что Киркоров перепугал публику почерневшей рукой и отменил тур по югу России.