Михаил Мишустин: В 2023 году правительство выделит деньги на развитие космической отрасли

В понедельник, 9 октября, глава правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами, пишет агентство « РИА Новости ».

Главной темой мероприятия стал вопрос роста цен на топливо. Вице-премьеру Александру Новаку, а также профильным министерствам, было поручено контролировать цены и не допускать их роста.

«В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 миллиардов рублей», - заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин

В ходе встречи Михаил Мишустин также рассказал о важности развития космической отрасли. Спикер отметил, что в нынешнем году правительство выделит четыре миллиарда рублей в рамках дополнительной помощи.

Отмечается, что два миллиарда рублей планируют направить на развитие проекта, цель которого – спроектировать спутники для дистанционного зондирования земли, которые будут отличаться сверхвысоким разрешением.

Оставшиеся два миллиарда рублей будут направлены на реализацию проектов по разработке технологий накопления электроэнергии.

Глава правительства РФ также обратил внимание, что необходимо развивать индустрию искусственного интеллекта. Правительство планирует выделение средств и на данное направление.