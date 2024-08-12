Микробиолог Никулин назвал последствия возможного разрушения Запорожской АЭС

Член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, микробиолог и военный эксперт Игорь Никулин напомнил, что Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. В случае ее поражения последствия сопоставимы с трагедией в Чернобыле, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт Игорь Никулин обратил внимание, что последствия зависят от мощности взрыва. Запорожская АЭС — это шесть отдельных корпусов. Если взорвется один из них, то масштаб трагедии не будет слишком серьезным. В случае поражения одновременно нескольких корпусов, можно прогнозировать критическую обстановку в регионе и не только.

Эксперт рассказал, что на корпусах установлены заглушки. Однако в них по-прежнему находится ядерное топливо.

«[Возможная катастрофа] может быть сопоставима с Чернобылем. Тем более по своей мощности Запорожская АЭС — самая большая, гораздо мощнее, чем чернобыльская, это самая мощная атомная станция в Европе», — в комментарии «Абзацу» рассказал эксперт Никулин.

Не исключено, что площадь поражения достигнет тысячи километров. Большое значение будут иметь скорость и направление ветра.

Напомним, в воскресенье, 11 августа, градирня ЗАЭС полностью выгорела после атаки ВСУ беспилотниками.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Рогов после обстрела ЗАЭС ВСУ предложил запустить ядерный хештег.