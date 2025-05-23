Микронаушники и прочие гаджеты вновь стали популярны в преддверии ЕГЭ

Спрос на микронаушники и прочие гаджеты вырос на 60%, сообщил телеграм-канал Mash. По мнению экспертов, причина роста заключается в начале периода сдачи ЕГЭ.

По информации канала, в первую очередь пользуются спросом гаджеты, которые можно применять для списывания на экзаменах. В интернете можно найти предложения по продаже очков с камерами. Несмотря на риск уголовной ответственности, россияне готовы продать шпионский гаджет стоимостью от 6 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Не менее активно выпускники ищут микронаушники. Их стоимость варьируется до 900 руб. до 30 тыс. руб.

«Помимо техники в тренде нейронка. Ее используют для написания сочинений», — сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, школьники уверены, что при помощи искусственного интеллекта смогут получить за сочинение по русскому языку самый высокий балл. Выпускники составляют промпты. Некоторые юные граждане полагаются на помощь реальных людей. В Сети можно найти объявления, в которых педагоги и студенты профильных вузов готовы выполнить задания непосредственно в день экзамена. Стоимость услуг зависит от квалификации автора объявления.

Ранее психотерапевт Иванченко дал советы российским школьникам по сдаче ЕГЭ.