«Все выучить никому не удавалось»: эксперт дал советы школьникам по сдаче ЕГЭ

Врач-психотерапевт Вадим Иванченко поделился рекомендациями, как школьникам не нервничать перед сдачей экзаменов и правильно действовать во время ЕГЭ и ОГЭ, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт советует вечером перед экзаменом заранее подготовиться: выбрать одежду, положить на видное место документы, позаботиться о завтраке. Утро лучше начать с кружки чая или кофе. Не стоит доучивать что-то ночью. Важно хорошо выспаться и отдохнуть. Тогда мозг будет лучше работать.

«Абсолютно все выучить никому не удавалось. Ни в коем случае не пытайся что-то еще повторять, подучивать или вызубрить», — советует школьникам врач-психотерапевт Вадим Иванченко.

Эксперт советует школьникам придумать способ поощрения в случае положительной сдачи экзамена. Это поможет ребятам сосредоточиться и добиться желаемого результата. В день сдачи ЕГЭ или ОГЭ врач-психотерапевт рекомендует вести себя уверенно. В аудиторию лучше заходить одним из первых. Последними всегда заходят самые неуверенные в себе выпускники. Их тревога может передаться. С первых минут важно сосредоточиться на заданиях.

«Сев, расслабь мышцы тела, несколько раз вдохни и выдохни, успокой сердце. Постарайся почувствовать приятное тепло в теле. Очисти мысли, теперь во всем мире нет ничего, кроме твоего теста», — делится Вадим Иванченко.

По мнению эксперта, сначала стоит внимательно прочитать каждое задание, вникнуть в его суть и только потом брать ручку в руки. Сразу станет ясно, какие задания выполнить легче. Именно с них и надо начинать. В случае возникновения сложностей, лучше переключиться на другое задание, а затем снова вернуться к предыдущему. В тестах эксперт рекомендует отсеивать неправильные варианты. Из небольшого перечня тех, что могут быть верными, легче выбрать действительно правильный. Врач-психотерапевт призвал никогда не уходить досрочно. Иногда решение приходит неожиданно, не стоит терять свой шанс.

По мнению эксперта, после экзамена важно хорошо отдохнуть. Все, что мог сделать выпускник, он сделал. Переживать из-за результатов бессмысленно.

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