Микрозаймы по-новому: в Кузбассе изменили правила для бизнеса

В Кузбассе изменился порядок выдачи микрозаймов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания ознакомился с документом, чтобы разобраться в нововведениях. Изменения внесены в предпринимательский сектор.

По данным издания, жителям региона предстоит привыкать к новым условиям и осваивать обновленные правила. Документ устанавливает жесткие требования к работе государственного фонда микрокредитования. Теперь чиновники обязаны своевременно и в полном объеме размещать в открытых источниках информацию о доступном остатке средств для выдачи займов.

«Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня доведения бюджетных ассигнований», — сообщается в тексте постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса.

По информации издания, также изменился подход к оценке результативности фонда. Ранее в приоритете были сложные показатели, связанные с налогами и графиками платежей. Теперь же акцент сместился на реальное количество людей, получивших денежные средства. Основной критерий эффективности — сколько заявителей фактически получили финансирование на руки.

