С 1 апреля в России вступают в силу сразу несколько значимых изменений, затрагивающих социальную сферу, кредитование, налоги и правила торговли. Нововведения коснутся миллионов граждан: вырастут социальные пенсии, ужесточатся требования к заемщикам, а рынок рассрочки и микрозаймов получит новые ограничения. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Социальные пенсии

С начала апреля в России пройдет плановая индексация социальных пенсий — выплаты увеличатся на 6,8%. Повышение затронет более 4,3 млн человек. Речь идет о гражданах, не имеющих достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также о людях с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Одновременно увеличится государственное пенсионное обеспечение для отдельных категорий льготников. В их числе — военнослужащие срочной службы, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также космонавты, летчики-испытатели и граждане, пострадавшие от радиационных катастроф. На финансирование индексации в бюджете Социального фонда предусмотрено около 44 млрд рублей.

Увеличение выплат для пожилых и инвалидов

Дополнительные изменения коснутся пожилых граждан и людей с инвалидностью. Россияне, которым в марте исполнилось 80 лет, с апреля начнут получать фиксированную выплату к пенсии в двойном размере — 19,1 тыс. рублей.

Аналогичное повышение предусмотрено для граждан, которым была установлена первая группа инвалидности: их выплаты увеличатся на 9,5 тыс. рублей.

Микрозаймы: меньше переплата и больше контроля

С апреля ужесточаются правила работы микрофинансовых организаций. Максимальная переплата по займам сроком до одного года снижается с 130% до 100% от суммы долга. При этом для бизнеса увеличивается доступный лимит: максимальная сумма микрозайма для компаний и индивидуальных предпринимателей вырастет с 5 до 15 млн рублей.

Кроме того, вводятся ограничения на количество так называемых «дорогих» займов с полной стоимостью свыше 100% годовых. С октября 2026 года одному заемщику смогут выдавать не более двух таких кредитов, а с апреля 2027 года — только один. Контроль за соблюдением этих требований усилится: микрофинансовые организации будут обязаны запрашивать кредитную историю клиентов перед выдачей средств.

Рассрочка: единые цены и новые правила для операторов

С 1 апреля продавцам запрещается устанавливать разные цены на товары и услуги в зависимости от способа оплаты — сразу или в рассрочку. Это должно повысить прозрачность расчетов для потребителей.

Предоставлять рассрочку смогут только специализированные операторы — банки, микрофинансовые организации или отдельные хозяйственные общества. Для них вводятся требования по минимальному капиталу (не менее 5 млн рублей) и ограничения на совмещение деятельности.

В дальнейшем регулирование станет еще жестче. С 2027 года операторы будут обязаны отчитываться перед Центробанком, а информация по договорам рассрочки свыше 50 тыс. рублей будет передаваться в бюро кредитных историй. Также установлены ограничения по срокам: с апреля 2026 года максимальная длительность рассрочки составит шесть месяцев, а с 2028 года — четыре месяца. Размер неустойки за просрочку ограничен 20% годовых.

Налоговая кампания: новые ставки и сроки

Граждане, получившие в 2025 году доходы, с которых не был удержан налог, обязаны подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года.

Это касается доходов от продажи имущества (если оно находилось в собственности менее пяти лет, или трех лет в отдельных случаях), получения недвижимости в дар от неблизких родственников, сдачи жилья в аренду, выигрышей в лотереи (до 15 тыс. рублей), а также доходов, полученных за рубежом. При расчете налога применяется прогрессивная шкала, действующая с 2025 года: от 13% (до 2,4 млн рублей в год) до 22% (свыше 50 млн рублей в год). Уплатить налог необходимо до 15 июля.

Если декларация подается только для получения налогового вычета (например, при покупке жилья или оплате лечения), ограничений по срокам нет — это можно сделать в любое время. Однако если в декларации указаны и доходы, и вычеты, подать ее необходимо до 30 апреля. За нарушение сроков предусмотрены штрафы и пени.

Кредиты

С 1 апреля банки при выдаче кредитов будут учитывать только официальные источники дохода при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН). Центробанк вводит дисконтирующий коэффициент в 10% при упрощенной оценке доходов заемщиков.

Теперь подтвердить доход нельзя:

Справкой от самого себя (для ИП) — данные будут браться из налоговых деклараций;

Выписками по счетам с разовыми поступлениями, не являющимися стабильным источником дохода.

Если заемщик откажется предоставлять банку доступ к кредитной истории, его ежемесячные платежи по другим кредитам автоматически приравняют к величине среднемесячного дохода.

