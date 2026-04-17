Миллиард в год на ИИ: какие четыре блока развития искусственного интеллекта запланировали власти Татарстана до 2030 года

В Татарстане на развитие искусственного интеллекта до 2030 года направят 5 млрд руб. Такое заявление сделал министр цифрового развития республики Илья Начвин на брифинге в Кабинете министров РТ, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Как пояснил глава ведомства, финансирование программы составит 1 млрд руб. ежегодно. Власти рассчитывают не только вложиться в необходимую инфраструктуру и подготовку кадров, но и частично вернуть эти деньги обратно в бюджет. По оценкам министерства, возврат может составить от 1,5 до 2 млрд руб. Источником поступлений станут аренда серверных мощностей и внедрение собственных технологических решений.

«Цель — создать полноценную экосистему у нас в Татарстане. Вырастить здесь своих специалистов, обеспечить мощной инфраструктурой и внедрить технологии уже непосредственно в реальный сектор экономики, госуправления, а также в науке», — сказал Начвин.

Само развитие искусственного интеллекта в республике, по словам Ильи Начвина, будет происходить по четырем ключевым направлениям. Первый блок — инфраструктура, то есть создание материально-технической базы. Второй — кадры, подготовка специалистов, способных работать с ИИ. Третий — прикладные проекты, внедрение разработок в реальные сектора экономики. Четвертый — наука, фундаментальные исследования в этой сфере.

Ранее сообщалось, как искусственный интеллект помогает контролировать ход строительства в Московской области.