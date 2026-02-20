Миллионы на доверии: лжепродавец пиломатериалов обманул 20 клиентов — брал предоплату и исчезал

В ГУ МВД по Кузбассу проинформировали о завершении расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении новокузнечанина, который продавал несуществующие пиломатериалы, сообщил VSE42.RU .

По информации ведомства, 38-летний мужчина вводил в заблуждение покупателей: он демонстрировал клиентам наличие товара, сообщал об активной рабочей деятельности. Некоторые россияне соглашались приобрести товар. Письменно договор не оформляли. Мужчина просил полную предоплату. Стороны договорились о дне, когда будет осуществлена доставка.

По данным ведомства, пиломатериалы в заранее оговоренное время покупателям не поступали. Первые несколько дней новокузнечанин выходил на связь. Он сообщал о временных трудностях, каждый раз называя разные проблемы. Однако вскоре переставал контактировать с покупателями.

«Поверив предпринимателю на слово, покупатели передавали ему наличные средства и переводили деньги на его банковский счет, получая взамен товарные чеки, подписанные фигурантом от имени другого индивидуального предпринимателя», – отметили правоохранители.

По данным ведомства, обвиняемый вину не признал. От сотрудничества со следствием также отказался. Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личности 20 обманутых клиентов. Общая сумма ущерба составила больше 2,7 млн руб.

По данным следствия, бизнесмен не только не возместил ущерб потерпевшим в рамках уголовного дела, но и накопил долги перед собственными сотрудниками, а также перед другими предпринимателями.

