Миллионы, телефоны и автомобили: что дарили альфонсу пострадавшие из разных регионов РФ

Сюжет на федеральном канале позволил выявить мошенническую схему, применяемую 27-летним жителем Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Следкома и прокуратуры. Мужчина на протяжении двух лет находил на сайтах знакомств девушек и выманивал у них деньги.

По информации издания, мужчина сначала устанавливал с новыми знакомыми доверительные отношения. Через время он под разными предлогами просил деньги. Например, для помощи его родным или для решения временных проблем в бизнесе. Многие девушки отзывались. Они брали кредиты и микрозаймы и перечисляли деньги мужчине, дарили автомобили и дорогие гаджеты. На данный момент удалось узнать информацию о восьми пострадавших. Общая сумма ущерба составила более 10 млн руб.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов собрали большую доказательную базу. Материалы дела готовы для передачи в суд. Установлено, что мужчина знакомился с жительницами разных регионов РФ. Знакомства в соцсетях проходили в период с октября 2022 года по октябрь 2024 года.

