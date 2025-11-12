Трехлитровую банку с монетами забрала россиянка после ночи с мужчиной

В отдел полиции обратился житель Кемерово. Он рассказал о пропаже двух мобильных телефонов и трехлитровой банки с деньгами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, мужчина использовал банку как копилку. Она была доверху наполнена монетами. 42-летний россиянин рассказал, что привел к себе домой 37-летнюю знакомую. Они провели время вместе, после чего мужчина уснул.

По данным ведомства, местная жительница задержана. Следствие предполагает, что она забрала гаджеты и копилку, пока мужчина спал. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что мобильные телефоны женщина сдала в комиссионный магазин. Сумма ущерба составила 34 тыс. руб. Ранее россиянка привлекалась к ответственности.

«Суд признал фигурантку виновной», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, суд учел прошлую судимость во время вынесения приговора по инциденту. Женщине назначили два года и один месяц лишения свободы. Отбывать наказание кемеровчанка будет в колонии-поселении. Осужденная также обязана возместить потерпевшему причиненный ущерб.

