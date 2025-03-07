Мимоза и ромашки: аллерголог назвала цветы, которые вызовут насморк и чиханье

Эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова при выборе цветов на подарок к 8 марта рекомендует отказаться от растений с мелкой пыльцой, сообщил Newsler.ru.

Эксперт рассказала, что мелкая пыльца быстрее осыпается и может вызвать аллергию у людей, находящихся в помещении с цветами. Такой способностью обладают ромашки, мимозы, хризантемы, лилии и гиацинты. У человека, склонного к аллергии, появится насморк и зуд в глазах, чихание и сухой кашель. Осложнениями может стать отек.

Эксперт Гульнара Меметова отметила, что цветы с резким ароматом также могут доставить неудобства их адресатам, даже если человек полностью здоров. По мнению специалиста, оптимальным подарком станет букет из роз, тюльпанов, георгин или пионов. У цветов пыльца крупная, либо хорошо спрятана под лепестками.

Ранее сообщалось, что мошенники в преддверии 8 марта под видом доставщиков цветов узнают код авторизации в мобильном банке.