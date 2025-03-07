Мошенники под видом доставщиков цветов узнают код авторизации в мобильном банке

По данным издания, жертвами становятся женщины. Им звонят мошенники, которые представляются доставщиками цветов. Аферисты рассказывают, что был сделан анонимный заказ и просят сообщить удобное время и место для доставки. Позже женщине снова звонит мошенник, который уже представляется курьером. Он говорит, что на телефон придет смс. Необходимо сообщить код, который подтвердит доставку.

По данным издания, на самом деле на номер телефона приходит код авторизации в мобильном банке или на портале госуслуг. Сергей Журавлев призвал россиян быть бдительными и не передавать неизвестным персональную информацию.

«Ни в коем случае не называйте эти коды», — предупредил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

По данным издания, за два месяца 2025 года мошенники украли у жителей региона 322 млн руб. Проблема в том, что найти преступников получается не в каждом случае. В прокуратуре проинформировали, что доля раскрываемости преступлений данной категории достигает 15,9%.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую ловушку с арендой аккаунтов WhatsApp.