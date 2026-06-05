Минэкологии Подмосковья утвердило список из 39 водоемов для очистки: от Круглого до Лобни

Сразу после того, как снимут ограничения, связанные с нерестом рыб, — а случится это 11 июня, — в Московской области развернут широкую кампанию по санитарной очистке местных водоемов. Планируется навести порядок на 39 водных объектах. Именно эти реки и озера отобрали сами жители региона — голосование проходило через портал «Добродел». О предстоящих работах REGIONS проинформировали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

В профильном ведомстве обратили особое внимание на то, что срок запуска мероприятий выбран не случайно. Начало очистки жестко увязано с экологическим календарем, чтобы не навредить водным биологическим ресурсам в период их размножения.

«Работы на водных объектах начинаются после нерестового запрета, а это не ранее 11 июня», — пояснили в Минэкологии.

Мероприятия по расчистке в этом сезоне охватят совершенно непохожие друг на друга локации по всему Подмосковью. В итоговый список попали и водоемы, которые облюбовали любители спокойного загородного отдыха на природе, и водные объекты, расположенные в пределах плотно застроенных городских кварталов.

В министерстве конкретизировали: реализация этой программы предполагает проведение целого набора разнообразных мероприятий, а не ограничится каким-либо одним видом работ.

«Будет проведена санитарная очистка водоемов, включая скашивание воздушно-водной растительности, а также уборку водной глади от мусора и аварийных деревьев», — перечислили в ведомстве.

При этом сотрудники министерства сделали важную оговорку: наведение порядка на береговой линии и достижение чистоты и прозрачности водной поверхности ни в коей мере не следует расценивать как разрешение или призыв к тому, чтобы заходить в эти водоемы для плавания. Внешняя чистота, подчеркнули специалисты, не дает автоматического права на купание.

«Пригодность купания в водоемах определяет Роспотребназор в рамках своей деятельности в заявительном порядке от юрлиц и фирм, занимающихся организацией отдыха у воды», — добавили в Минэко.

Масштабная очистка 39 водных объектов, как ожидается, положительно скажется на экологической ситуации в муниципальных образованиях региона. Зоны отдыха вблизи этих водоемов станут более комфортными для десятков тысяч местных жителей и гостей Подмосковья. Улучшения должны быть заметны уже в текущем летнем сезоне.

Список водных объектов, которые очистят в этом году

озеро Круглое (Дмитровский муниципальный округ);

пруд на ручье без названия (Дмитровский муниципальный округ);

пруд на реке Березовка (Наро-Фоминский городской округ);

пруд «Кузьминский» на ручье Менка (Наро-Фоминский городской округ);

каскад прудов в деревне Осоргино (Одинцовский городской округ);

пруд на реке Большая Вяземка в Голицыне (Одинцовский городской округ);

пруд на реке Сетунь в поселке Старый Городок (Одинцовский городской округ);

Тарбинская плотина (Сергиево-Посадский городской округ);

русловой пруд вблизи села Абрамцево (Сергиево-Посадский городской округ);

русловой пруд вблизи деревни Селково (Сергиево-Посадский городской округ);

пруд в деревне Новоселки (городской округ Коломна);

пруд в поселке Возрождение (городской округ Коломна);

пруд в деревне Руднево (городской округ Кашира);

пруд в деревне Аладьино (городской округ Кашира);

пруд в деревне Барабаново Аладьино (городской округ Кашира);

русловой пруд на реке Ситенка у деревни Алеево (городской округ Ступино);

пруд на реке Бунчиха в деревне Куртино (городской округ Ступино);

русловой пруд на реке Каширка в поселке Михнево, ул. Шоссейная (городской округ Ступино);

Лагерный пруд на реке Каширка в поселке Шугарово (городской округ Ступино);

русловой пруд на реке Лопасня в деревне Колычево (городской округ Ступино);

русловой пруд на реке Городенка в деревне Каменка (городской округ Ступино);

русловой пруд на реке Городенка в поселке Малино-1 (городской округ Ступино);

русловой пруд на реке Коновка в деревне Четряково (городской округ Ступино);

русловой пруд на реке Ольшанка (Пушкинский городской округ);

«Софринское водохранилище» (Пушкинский городской округ);

русловой пруд на реке Талица (Пушкинский городской округ);

запруда реки Задериношка (городской округ Истра);

озеро Большое Ушаково (городской округ Истра);

озеро «Бам» (Орехово-Зуевский городской округ);

пруд на реке Дрезна (Орехово-Зуевский городской округ);

пруд в деревне Богослово (городской округ Щелково);

водоем «Южный» (городской округ Электросталь);

пруд в деревне Истомиха (городской округ Домодедово);

пруд Русаки (муниципальный округ Егорьевск);

пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции (городской округ Подольск);

пруд на реке Слогавка (Павлово-Посадский городской округ);

пруд на реке Грязева (городской округ Красногорск);

озеро Большое (городской округ Фрязино);

каскад прудов в микрорайоне Луговая (городской округ Лобня).

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