Минэкологии Подмосковья утвердило список из 39 водоемов для очистки: от Круглого до Лобни
REGIONS: в Подмосковье с 11 июня начнут чистить 39 водоемов, выбранных жителями
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Евгений Рой]
Сразу после того, как снимут ограничения, связанные с нерестом рыб, — а случится это 11 июня, — в Московской области развернут широкую кампанию по санитарной очистке местных водоемов. Планируется навести порядок на 39 водных объектах. Именно эти реки и озера отобрали сами жители региона — голосование проходило через портал «Добродел». О предстоящих работах REGIONS проинформировали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.
В профильном ведомстве обратили особое внимание на то, что срок запуска мероприятий выбран не случайно. Начало очистки жестко увязано с экологическим календарем, чтобы не навредить водным биологическим ресурсам в период их размножения.
«Работы на водных объектах начинаются после нерестового запрета, а это не ранее 11 июня», — пояснили в Минэкологии.
Мероприятия по расчистке в этом сезоне охватят совершенно непохожие друг на друга локации по всему Подмосковью. В итоговый список попали и водоемы, которые облюбовали любители спокойного загородного отдыха на природе, и водные объекты, расположенные в пределах плотно застроенных городских кварталов.
В министерстве конкретизировали: реализация этой программы предполагает проведение целого набора разнообразных мероприятий, а не ограничится каким-либо одним видом работ.
«Будет проведена санитарная очистка водоемов, включая скашивание воздушно-водной растительности, а также уборку водной глади от мусора и аварийных деревьев», — перечислили в ведомстве.
При этом сотрудники министерства сделали важную оговорку: наведение порядка на береговой линии и достижение чистоты и прозрачности водной поверхности ни в коей мере не следует расценивать как разрешение или призыв к тому, чтобы заходить в эти водоемы для плавания. Внешняя чистота, подчеркнули специалисты, не дает автоматического права на купание.
«Пригодность купания в водоемах определяет Роспотребназор в рамках своей деятельности в заявительном порядке от юрлиц и фирм, занимающихся организацией отдыха у воды», — добавили в Минэко.
Масштабная очистка 39 водных объектов, как ожидается, положительно скажется на экологической ситуации в муниципальных образованиях региона. Зоны отдыха вблизи этих водоемов станут более комфортными для десятков тысяч местных жителей и гостей Подмосковья. Улучшения должны быть заметны уже в текущем летнем сезоне.
Список водных объектов, которые очистят в этом году
- озеро Круглое (Дмитровский муниципальный округ);
- пруд на ручье без названия (Дмитровский муниципальный округ);
- пруд на реке Березовка (Наро-Фоминский городской округ);
- пруд «Кузьминский» на ручье Менка (Наро-Фоминский городской округ);
- каскад прудов в деревне Осоргино (Одинцовский городской округ);
- пруд на реке Большая Вяземка в Голицыне (Одинцовский городской округ);
- пруд на реке Сетунь в поселке Старый Городок (Одинцовский городской округ);
- Тарбинская плотина (Сергиево-Посадский городской округ);
- русловой пруд вблизи села Абрамцево (Сергиево-Посадский городской округ);
- русловой пруд вблизи деревни Селково (Сергиево-Посадский городской округ);
- пруд в деревне Новоселки (городской округ Коломна);
- пруд в поселке Возрождение (городской округ Коломна);
- пруд в деревне Руднево (городской округ Кашира);
- пруд в деревне Аладьино (городской округ Кашира);
- пруд в деревне Барабаново Аладьино (городской округ Кашира);
- русловой пруд на реке Ситенка у деревни Алеево (городской округ Ступино);
- пруд на реке Бунчиха в деревне Куртино (городской округ Ступино);
- русловой пруд на реке Каширка в поселке Михнево, ул. Шоссейная (городской округ Ступино);
- Лагерный пруд на реке Каширка в поселке Шугарово (городской округ Ступино);
- русловой пруд на реке Лопасня в деревне Колычево (городской округ Ступино);
- русловой пруд на реке Городенка в деревне Каменка (городской округ Ступино);
- русловой пруд на реке Городенка в поселке Малино-1 (городской округ Ступино);
- русловой пруд на реке Коновка в деревне Четряково (городской округ Ступино);
- русловой пруд на реке Ольшанка (Пушкинский городской округ);
- «Софринское водохранилище» (Пушкинский городской округ);
- русловой пруд на реке Талица (Пушкинский городской округ);
- запруда реки Задериношка (городской округ Истра);
- озеро Большое Ушаково (городской округ Истра);
- озеро «Бам» (Орехово-Зуевский городской округ);
- пруд на реке Дрезна (Орехово-Зуевский городской округ);
- пруд в деревне Богослово (городской округ Щелково);
- водоем «Южный» (городской округ Электросталь);
- пруд в деревне Истомиха (городской округ Домодедово);
- пруд Русаки (муниципальный округ Егорьевск);
- пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции (городской округ Подольск);
- пруд на реке Слогавка (Павлово-Посадский городской округ);
- пруд на реке Грязева (городской округ Красногорск);
- озеро Большое (городской округ Фрязино);
- каскад прудов в микрорайоне Луговая (городской округ Лобня).
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