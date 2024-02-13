Минэнерго: без электричества остались более ста тыс человек в разных регионах РФ

Минэнерго РФ сообщает, что в разных регионах РФ отсутствует электроэнергия. Причина — ухудшение погодных условий: в некоторых регионах провода покрыты ледяной корочкой, в других — сильный ветер привел к обрывам электролиний.

По состоянию на утро 12 февраля отсутствие электроэнергии было зафиксировано в таких регионах: Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и ЛНР.

В Ростовской области без электроэнергии остались 150 тысяч абонентов. В ЛНР 60 тысяч человек вынуждены обходиться без света. В Волгоградской области проблемы с электроэнергией присутствуют у 36,8 тысяч человек, в Астраханской — у 19 тысяч человек.

В Минэнерго добавили, что несмотря на сложные условия работы, энергетики в круглосуточном режиме проводят ремонтные работы, чтобы оперативно решить проблему.

Ранее мы сообщали, что российские войска в ночь на 13 февраля нанесли результативные удары беспилотниками «Герань» по критической инфраструктуре украинского Днепропетровска: поражена ТЭС, отсутствует электроэнергия и водоснабжение.