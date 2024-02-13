Российские войска сегодня ночью нанесли результативные удары беспилотниками «Герань» по критической инфраструктуре Днепропетровска.

По данным украинских пабликов, была поражена теплоэлектростанция. Из-за серьезного повреждения оборудования она прекратила выработку электроэнергии.

Из-за отсутствия электроэнергии остановилась помповая станция в жилмассиве Левобережный-3. В настоящее время в ряде районов города-миллионника нет электричества и водоснабжения.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что эффективность украинской ПВО падает, а российские атаки становятся все более массированными. Поэтому, по его мнению, Киев как можно скорее должен найти способ урегулировать конфликт мирным путем.