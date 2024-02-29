Минфин Японии: G7 обсуждают способы использования активов РФ

Спикер решил не комментировать данные обсуждения, но отметил, что конфликта между членами «большой семерки» нет. Намерение найти способ, как распоряжаться активами, вызвано желанием помочь Украине. Не раз звучали предложения, чтобы полученные деньги были направлены Киеву.

«Обсуждения продолжаются внутри «стран семерки». Хотя я и воздержусь от комментирования деталей, у нас внутри нет конфликта», — цитирует агентство Jiji слова заместителя министра финансов Японии.

Несмотря на такое официальное заявление, агентство Jiji располагает другой информацией. Споры между участниками «большой семерки» есть. Инициатором решения выступает США. Некоторые страны напоминают о незаконности любых действий с активами и призывают действовать в рамках правового поля.

Масато Канда отметил, что настаивает на реализации того решения, которое будет законным. Спикер добавил, что в ходе дискуссий поступают различные предложения.

Ранее мы сообщали, что Япония запретила экспорт в РФ товаров, необходимых для производства оружия для СВО.