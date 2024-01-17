Минфин России: баланс валюты в евро Фонда национального благосостояния обнулен

В материалах на сайте ведомства сообщается, что с целью покрытия дефицита федерального бюджета на единый счет зачислили средства, которые были получены после реализации евро. Теперь в Фонде национального благосостояния нулевой баланс счета в евро.

Всего в фонд поступило 2 900 000,0 миллионов рублей, которые были реализованы не только благодаря продажи евро, но также золота (232 584,5 килограмма) и китайских юаней (114 947,6 миллиона). Сумма указана по курсу, актуальному на день размещения материала.

По данным, проанализированным за месяц, объем фонда сократился на полтора триллиона рублей.

На отдельных счетах в Банке России по учету средств ФНБ размещены рубли, юани и золото, на депозитах — рубли. Доходы в федеральный бюджет поступали от продаж ценных бумах, акций и облигаций.

Ранее экономист Ольга Тарасова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли в 2024 году снова повыситься ключевая ставка. Этот показатель формирует рост или снижение стоимости ипотеки для россиян. На протяжении 2023 года ставку поднимали несколько раз с целью борьбы с инфляцией.