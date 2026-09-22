В Бронницах завершили губернаторскую программу «Мой подъезд»

В городском округе Бронницы завершилась областная программа «Мой подъезд», ремонтные работы проведены в двух подъездах. Всего в Подмосковье полностью отремонтированы 614 подъездов, в активной стадии — 1241 подъезд. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области .

Программа «Мой подъезд», инициированная губернатором Андреем Воробьевым, стартовала в регионе в 2016 году. Собственники квартир не только принимают решение о необходимости ремонта, но и могут самостоятельно предложить дизайн-проект, выбрать цветовые решения для стен и оформить входную группу по своему вкусу.

Чтобы попасть в план ремонта, жителям необходимо провести общее собрание собственников, определить перечень необходимых работ, зафиксировать решение официальным протоколом и направить его в свою управляющую организацию. Только после этого подъезд включается в плановый график.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в этом году ремонт по программе «Мой подъезд» запланирован в 3095 подъездах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.