Министерство туризма Кузбасса вернет деньги за отдых на горнолыжном курорте
Министерство туризма Кузбасса вернет до 20% потраченных на «Шерегеше» средств
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Министерство туризма Кузбасса намерено частично компенсировать жителям региона деньги, потраченные во время отдыха на горнолыжном курорте «Шерегеш», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Издание обнаружило в социальных сетях комментарии жителей региона об отдыхе на горнолыжном курорте «Шерегеш». Некоторые считают его слишком дорогим и недоступным. В частности, один из подписчиков высказал мнение, что стоимость услуг курорта рассчитана на приезжих гостей. Местные жители не могут позволить себе отдохнуть в «Шерегеше». Региональное министерство туризма отреагировало на подобные замечания.
«Не для простых смертных кузбассовцев, а для богатеньких приезжих», — возмутился в соцсетях житель Кузбасса.
В ведомстве сообщили, что туристы вправе вернуть до 20% от потраченной во время отдыха на горнолыжном курорте «Шерегеш» суммы. Россиянам предложено предоставить данные об аренде жилья и инвентаря, питании или дополнительных услугах. Для получения детальной информации кузбассовцам рекомендовано обратиться в дирекцию горнолыжного курорта.
Ранее сообщалось, что над вершинами гор в Шерегеше заметили лентикулярные облака, напоминающие инопланетный корабль.