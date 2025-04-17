В России гражданам Южной Осетии упростили выдачу водительских прав

Граждане Южной Осетии в упрощенном порядке смогут стать обладателями российских водительских прав, если имеют вид на жительство или паспорт России. Как сообщил ТАСС, подпись в соответствующем указе была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

Уточняется, что вместе с перечисленными обязательствами у претендентов должны быть действительные водительские права, которые были выданы компетентными органами республики. При этом водителям не надо будет сдавать экзамены и проходить медосвидетельствование.

Кроме того, пока законодательство не скорректирует президент страны, такие граждане смогут управлять автомобилем по своим национальным правам. Чтобы получить документ, необходимо предоставить соответствующее заявление, паспорт РФ или ВНЖ, южноосетинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность гражданина республики, а еще актуальное водительское удостоверение, выданное в Южной Осетии.

Ранее в Кемерово странный водитель набросился с битой на супругов.