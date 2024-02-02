Министр Давтян: льготные программы превращают дикие земли Приморского края в современные города

Министр имущественных и земельных отношений Приморья Арест Давтян рассказал, что приоритетным направлением для выбора жилья в рамках государственной программы «Дальневосточный гектар» остается именно Приморский край, сообщает vostokmedia.com .

Программа действует пять лет и за все время ее существования Приморский край не терял лидирующих позиций. Жители пользуются и другими программами. Так, в рамках «Гектар» подают заявки на развитие агропромышленной отрасли. Людям выдают земельный участок и помогают его освоить. Также участники могут воспользоваться различными льготными предложениями от банков для освоения территории.

«В крае работают программы, которые помогают осваивать и развивать полученную землю. Это гранты по программе „Агростартап“, льготное кредитование, микрозаймы, гранты на развитие семейной садоводческой и животноводческой ферм, гранты для молодых предпринимателей на развитие собственного бизнеса и другие», — добавил Арест Давтян.

Иногда территории осваиваются коллективно. На них строят различные предприятия, например, по изготовлению бумаги. Предприниматель Елена Чеботкевич открыла мануфактуру по выпуску чаев, организовала производство бумаги. Ее кооператив занимает около 30 гектаров.

«Мы собираем на территории уникальные ингредиенты для бумаги и применяем технологии, которые стали очень популярны в Японии и приобрели массовый характер. Например, используем вторсырье наполовину с тростником. А для своей же продукции — изделий ручной работы, травяных сборов создаем упаковку с логотипом кооператива», — поделилась Елена.

Люди осваивают участки, а потом оформляют на них собственность. Постепенно там появляются дома, асфальтированные дороги. Россияне проводят мастер-классы, различные ультурные мероприятия.

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