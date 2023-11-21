Министр энергетики Молдавии рассказал, в какой стране выгодно хранить запасы газа

Молдавский министр энергетики Виктор Парликов в эфире радио Moldova рассказал, почему страна решила хранить большую часть запасов газа не в Румынии, а на Украине.

Газ, который Молдавия получает из двух источников (собственного государственного предприятия Energocom и российского «Газпрома»), хранится на территории Украины по нескольким причинам.

Первая - финансовая сторона вопроса. Хранить газ на Украине обходится правительству Молдавии в шесть раз дешевле, чем на территории Румынии.

«Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине.» - отметил министр энергетики Виктор Парликов

Молдавия продолжает сотрудничать с обеими странами. Так, у страны есть 650 миллионов кубометров газа, которые находятся в резерве на данный момент. Только 20 миллионов кубометров природного газа перекачивают в Румынию, а остальной объем хранится на складах Украины. В зимний период изъять быстро газ невозможно из-за его физических особенностей.

«Если бы мы хранили все резервные запасы только в Румынии, мы бы не смогли обеспечить физически весь необходимый стране объем.» - рассказал министр энергетики Виктор Парликов

Ранее молдавский министр проинформировал, что Молдавия больше не планирует сотрудничать с российским предприятием «Газпром». Страна переориентировалась на европейский рынок в связи с более дешевыми услугами.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов сообщил, что жителю России требуется выделить из собственного бюджета 100 тысяч рублей. Этой суммы хватает, чтобы подвести газовую трубу к дому и купить необходимое оборудование, заказав его установку. СМИ считают, что 100 тысяч - слишком маленькая стоимость услуг. Жители Подмосковья тратят в два раза больше.