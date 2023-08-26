Министр финансов РФ: Членство БРИКС позволяет России успешно развивать свою экономику

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «CGTN» рассказал, почему для России выгодно сотрудничать со странами БРИКС.

Министр финансов России рассказал, что страны БРИКС объединяются для выполнения таких задач: создавать комфортные условия для проживания своих граждан, поднимать уровень жизни населения, развивать экономический потенциал. Все страны БРИКС – это дружественные партнеры, с которыми Россия увеличивает товарооборот без возникновения сложностей с финансовыми расчетами. Западные страны позиционируют себя по отношению к России таким образом, что у РФ нет возможности сотрудничать с ними.

«Сегодня вектор смещается с Запада на Восток. На те страны, которые являются нашими основными торговыми партнерами. Они все находятся в БРИКС», – рассказал министр финансов России Антон Силуанов

Министр Антон Силуанов отметил, что в настоящее время члены БРИКС обсуждают способы реализации интеграционных институтов с целью взаимного развития бизнеса. Внутри стран станет возможным обеспечивать торговую и финансовую инфраструктуру.

Ранее стало известно о расширении БРИКС. В рамках первой фазы к альянсу присоединится шесть стран. После участники организации рассмотрят другие заявки о присоединении, которых на данный момент – 15.